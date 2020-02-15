Невероятно: Санчо установил личный рекорд результативности в Бундеслиге

Новости спорта:Джейдон Санчо забил свой 13-й гол в нынешнем сезоне немецкой Бундеслиги.

Вингер дортмундской Боруссии Джейдон Санчо забил свой 13-й гол в нынешнем сезоне немецкой Бундеслиги во вчерашнем матче с Айнтрахтом (4:0).

Таким образом, англичанин превзошел свой показатель всего прошлого сезона Бундеслиги, в течение которого Санчо суммарно отличился 12 раз.

Во всех турнирах нынешнего сезона Джейдон забил 16 голов и отдал 17 результативных передач в 30 матчах.

Футболисту национальной сборной Англии приписывают интерес со стороны клубов Премьер-лиги, среди которых Челси и Манчестер Юнайтед. Боруссия оценивает игрока в 100 миллионов фунтов.