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Челси намерен сменить Лэмпарда на звездного тренера

Челси намерен сменить Лэмпарда на звездного тренера
14:01 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:«Челси» может летом назначить Симеоне главным тренером клуба, сменив Лэмпарда.

«Челси» рассматривает возможность смены главного тренера по окончании сезона, утверждает Tuttomercatoweb. По данным итальянского издания, лондонский клуб может пригласить на пост главного тренера нынешнего наставника «Атлетико» Диего Симеоне. В настоящее время главным тренером «Челси» является Фрэнк Лэмпард.

Сезон складывается для Симеоне неудачно. Мадридцы после 24 туров занимают лишь четвёртое место в турнирной таблице Примеры, набрав 40 очков. Они отстают от лидирующего «Реала» на 12 баллов. При этом у «сливочных» один матч в запасе.

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Ранее уже сообщалось об интересе «Челси» к Симеоне. Но лондонский клуб отказался от кандидатуры аргентинца из-за недостаточного знания английского языка специалистом и его желания остаться в «Атлетико». Не исключается, что по окончании сезона «матрасники» отправят Симеоне в отставку.

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ФК Челси, АПЛ, Диего Симеоне, Новости спорта, ФК Атлетико Мадрид.
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