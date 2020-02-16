Арсенал во втором тайме катком прошелся по Ньюкаслу

Новости спорта:Арсенал набирает форму.

В поединке 26-го тура чемпионата Англии Арсенал на своем поле переиграл Ньюкасл.

В первом тайме командам не удалось порадовать болельщиков забитыми голами, но уже после перерыва Канониры быстро дважды отличились.

Сначала удалось забить Пьеру-Эмерику Обамеянгу, а еще через три минуты Николас Пепе оформил второй мяч хозяев в этой игре.

А уже в компенсированное время голы Месута Озила и Александра Ляказетта установил окончательный счет встречи — 4:0.

После этого матча Арсенал переместился на десятое место, у команды в активе 34 очка. У Ньюкасла 12 позиция и 31 очко.