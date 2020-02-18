На карманные расходы: сколько Роналду платит своей невесте

Новости спорта:Журналисты выяснили, сколько средств Роналду выделяет своей будущей жене Джорджине за месяц.

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду выделяет своей невесте Джорджине Родригес пособие в 80 000 фунтов стерлингов в месяц, чтобы помочь ей достойно выглядеть в светской жизни.

Об этом сообщает Corriere dello Sport.

Роналду получает 28 миллионов фунтов стерлингов в год, поэтому может себе позволить выделять часть зарплаты на "карманные деньги" невесте.

У Роналду и Джорджины Родригес есть двухлетняя дочь Алана Мартина, но она также воспитывает трех других детей Роналду.

Накануне Джорджина Родригес похвасталась украшениями стоимостью миллион евро.