Тайсон: Я буду улыбаться, даже когда грустно

Новости спорта:Бразилец Тайсон выпустил очередной лирический пост о несправедливости.

Хавбек донецкого Шахтера Тайсон вновь пожаловался общественности на несправедливое отношение в его сторону со стороны руководства "горняков".

Бразилец продолжает испытывать недовольство решением Шахтера не отпускать его в другой клуб менее чем за 30 млн евро, всячески демонстрируя это в социальных сетях.

Таким образом, посредством Instagram Тайсон вновь опубликовал пост со следующим выражением: "Я буду улыбаться, даже когда грустно. Я встану даже после падения. Всегда был таким: счастливым, настойчивым, а главное – сильным".

Ранее букмекеры сделали прогноз на матч Шахтер - Бенфика.