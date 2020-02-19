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Тайсон: Я буду улыбаться, даже когда грустно

Тайсон: Я буду улыбаться, даже когда грустно
13:21 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Шахтер

Новости спорта:Бразилец Тайсон выпустил очередной лирический пост о несправедливости.

Хавбек донецкого Шахтера Тайсон вновь пожаловался общественности на несправедливое отношение в его сторону со стороны руководства "горняков".

Бразилец продолжает испытывать недовольство решением Шахтера не отпускать его в другой клуб менее чем за 30 млн евро, всячески демонстрируя это в социальных сетях.

Таким образом, посредством Instagram Тайсон вновь опубликовал пост со следующим выражением: "Я буду улыбаться, даже когда грустно. Я встану даже после падения. Всегда был таким: счастливым, настойчивым, а главное – сильным".

 
 
 
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Vou sorrir mesmo triste. Vou me levantar mesmo após cair. Sempre fui assim, feliz, persistente e acima de tudo forte.

Публикация от Taison Barcellos Freda (@taisonfreda7)

Ранее букмекеры сделали прогноз на матч Шахтер - Бенфика.

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ФК Шахтер, Футбол, Тайсон, Новости футбола.
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