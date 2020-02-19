Холанд едва не побил мировой рекорд в спринте во время матча с ПСЖ

Новости спорта:Эрлинг Холанд в матче с ПСЖ был близок к еще одному достижению.

Нападающий Боруссии Эрлинг Холанд в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСЖ чуть не записал на свой счет еще одно достижение.

В одном из эпизодов норвежец находился в штрафной площадке своей команды, а затем побежал в контратаку. В это время 19-летний нападающий преодолел дистанцию в 60 метров за 6,64 секунды, сообщает nieuwsblad.be.

Мировой рекорд в спринте на такой дистанции в помещении составляет 6,34 секунды.

Отметим, что в этом матче Холанд оформил два гола за Боруссию, обеспечив победу своей команде.