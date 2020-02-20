Вернер забивает, Лейпциг - побеждает: обзор матча с Тоттенхэмом (Видео)

Тоттенхэм уступил Лейпцигу в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Поединок состоялся в Лондоне и завершился со счетом 1:0 в пользу "быков".
Единственный гол в матче забил Тимо Вернер, реализовавший пенальти во втором тайме.
Обзор матча:
Тоттенхэм — РБ Лейпциг 0:1
Гол: Вернер, 58 (пен.).
Тоттенхэм: Льорис — Орье, Альдервейрельд, Санчес, Дэвис — Уинкс, Фернандеш (Ндомбеле, 65) — Ло Чельсо, Алли (Ламела, 64), Бергвейн — Моура.
РБ Лейпциг: Гулачи — Мукиэле, Клостерманн, Хальстенберг, Анхелиньо — Ампаду, Лаймер (Форсберг, 83) — Забитцер, Нкунку (Айдара, 74) — Шик (Поульсен, 77), Вернер.