Скачать
Четверг, 20.02.2020
Каштру определился с составом Шахтера на первый матч с Бенфикой
Каштру определился с составом Шахтера на первый матч с Бенфикой
ЧМ-2020 по биатлону: результаты мужской индивидуальной гонки (Видео)
ЧМ-2020 по биатлону: результаты мужской индивидуальной гонки (Видео)
Формула-1: результаты первого дня тестов в Барселоне
Формула-1: результаты первого дня тестов в Барселоне
Уайлдер - Фьюри: названы судьи на реванш
Уайлдер - Фьюри: названы судьи на реванш

Вернер забивает, Лейпциг - побеждает: обзор матча с Тоттенхэмом (Видео)

Вернер забивает, Лейпциг - побеждает: обзор матча с Тоттенхэмом (Видео)
08:50 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Смотрите видеообзор поединка 1/8 финала Лиги чемпионов.

Тоттенхэм уступил Лейпцигу в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Поединок состоялся в Лондоне и завершился со счетом 1:0 в пользу "быков".

Единственный гол в матче забил Тимо Вернер, реализовавший пенальти во втором тайме.

Обзор матча:

Тоттенхэм — РБ Лейпциг 0:1

Гол: Вернер, 58 (пен.).

Тоттенхэм: Льорис — Орье, Альдервейрельд, Санчес, Дэвис — Уинкс, Фернандеш (Ндомбеле, 65) — Ло Чельсо, Алли (Ламела, 64), Бергвейн — Моура.

РБ Лейпциг: Гулачи — Мукиэле, Клостерманн, Хальстенберг, Анхелиньо — Ампаду, Лаймер (Форсберг, 83) — Забитцер, Нкунку (Айдара, 74) — Шик (Поульсен, 77), Вернер.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Тоттенхэм, Футбол, Новости футбола, РБ Лейпциг.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Каштру определился с составом Шахтера на первый матч с Бенфикой
02 Коноплянка: А что-то у меня не получалось?
03 Один украинский биатлонист отобрался на масс-старт на ЧМ-2020
04 Игрок сборной Аргентины: В Украине я провел ужасный год
05 Милан подписал контракт с немецким тренером
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь