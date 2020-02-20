"Скоро вернусь": Яремчук рассказал о своем восстановлении

Новости спорта:Роман Яремчук рассказал о своей реабилитации после операции на ахилловом сухожилии.

Нападающий «Гента» и сборной Украины Роман Яремчук рассказал о своей реабилитации после операции на ахилловом сухожилии.

«В настоящий момент я прохожу курс реабилитации в Сербии. Восстановление идет очень хорошо. Думаю, что к концу месяца начну бегать и постепенно приступать к тренировкам. Много работаю над тем, чтобы быстрее вернуться на поле и набрать свою оптимальную форму. Хочется продолжать забивать голы.

Меня всячески поддерживают в клубе, все время звонят из сборной Украины. Спрашивают, как мои дела. Конечно, такое внимание приятно и почетно. Я понимаю, какая ответственность на мне лежит и постараюсь никого не подвести. Буду работать с удвоенной энергией, чтобы вернуться еще сильнее», - сказал Яремчук.

Ранее сообщалось о том, что после операции Яремчук пропустит 2-3 месяца.