Кулибали пропустит поединки с Барселоной

Новости спорта:Кулибали, скорее всего, пропустит игры с Барселоной.

Главный тренер Наполи Дженнаро Гаттузо сообщил, что защитник Калиду Кулибали не успеет восстановиться к матчу 1/8 финала Лиги чемпионов против Барселоны. Центрбек продолжает восстановление после мышечной травмы.

«Сыграет ли Кулибали против Барселоны? У него все еще опухлость. Предпочитаю, дать ему еще 7-10 дней на восстановление, а уже потом оценить его физическое состояние», — сказал Гаттузо.

Кулибали пропустил последний матч Наполи в Серии А против Кальяри (1:0). Также защитник не попал в заявку команды на предстоящий поединок чемпионата Италии с Брешией (21 февраля).

В нынешнем сезоне Кулибали провел 21 матч за Наполи во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.