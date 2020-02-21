Лидер Реала подписал новый контракт с клубом

Французский форвард мадридского Реала Карим Бензема подписал новое соглашение со столичным клубом, сообщает AS.
32-летний футболист в соответствии с политикой клубом с футболистами, которым уже более 30, продлил контракт на один год - до 2022.
Также издание утверждает, что клуб и футболист решили подождать до окончания сезона, прежде чем объявить об этом официально.
В нынешнем сезоне Карим отметился 18 голами и 9 результативными передачами в 32 матчах. Ранее Бензема обогнал Криштиану Роналду и стал лучшим ассистентом в истории "сливочных".