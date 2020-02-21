Лидер Реала подписал новый контракт с клубом

Новости спорта:Карим Бензема подписал новое соглашение со столичным клубом.

Французский форвард мадридского Реала Карим Бензема подписал новое соглашение со столичным клубом, сообщает AS.

32-летний футболист в соответствии с политикой клубом с футболистами, которым уже более 30, продлил контракт на один год - до 2022.

Также издание утверждает, что клуб и футболист решили подождать до окончания сезона, прежде чем объявить об этом официально.

В нынешнем сезоне Карим отметился 18 голами и 9 результативными передачами в 32 матчах. Ранее Бензема обогнал Криштиану Роналду и стал лучшим ассистентом в истории "сливочных".