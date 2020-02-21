Скачать
Пятница, 21.02.2020
Шахтер - Бенфика: обзор матча Лиги Европы (Видео)
Шахтер - Бенфика: обзор матча Лиги Европы (Видео)
Определен лучший игрок недели в Лиге чемпионов
Определен лучший игрок недели в Лиге чемпионов
Рейтинг ФИФА: кто в ТОП-10, позиция Украины
Рейтинг ФИФА: кто в ТОП-10, позиция Украины
Тайсон Фьюри - Деонтей Уайлдер: где и когда смотреть бой в Украине
Тайсон Фьюри - Деонтей Уайлдер: где и когда смотреть бой в Украине

"Оцениваю себя реалистично": Холанд смотрит на игру Мбаппе

"Оцениваю себя реалистично": Холанд смотрит на игру Мбаппе
19:29 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Игрок считает, что можно показывать и более результативный футбол.

Форвард «Боруссии» Дортмунд Эрлинг Холанд только зимой перебрался в новую команду из Зальцбурга, но уже стал сенсацией в Германии, забив 11 голов в 8-ми матчах, в том числе в Лиге чемпионов.

Сам 19-летний игрок считает, что пока не вышел на высокий уровень и стремится к тому, что показывает Килиан Мбаппе.

«Я здесь всего месяц, но если твоя команда хороша, если она играет в атакующий футбол и создает моменты, то и забивать бывает легко. Санчо, Азар, Ройс - тебе помогают топ-игроки».

«Я себя пытаюсь оценивать реалистично. Смотрю на игру Мбаппе, и он постоянно забивает голы. На его примере понимаешь, что всегда можно играть лучше».

Определен лучший игрок недели в Лиге чемпионов

«Мне еще многому нужно научиться», - считает Холанд.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Лига Чемпионов, ФК Боруссия Д, Килиан Мбаппе, Эрлинг Холанд.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Слова наставника Бенфики после матча с Шахтером
02 Тайсон Фьюри - Деонтей Уайлдер: где и когда смотреть бой в Украине
03 Шахтер - Бенфика: обзор матча Лиги Европы (Видео)
04 "Ублюдок": тренер испанского клуба негативно высказался о Месси
05 Бразилец из ФК Львов перешел в Динамо
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь