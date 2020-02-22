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Барселона хочет купить ключевого игрока Манчестер Сити

Барселона хочет купить ключевого игрока Манчестер Сити
13:37 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Бернарду Силва может пополнить состав каталонского клуба.

Полузащитник Манчестер Сити Бернарду Силва попал в сферу интересов Барселоны. Об этом сообщает Express.

По информации источника, "сине-гранатовые" уже давно следят за развитием 25-летнего португальца и связывались с Ман Сити, чтобы обсудить возможность его трансфера.

Руководство "горожан", в свою очередь, ответило категорическим отказом, поскольку главный тренер команды Хосеп Гвардиола видит в Бернарду незаменимого игрока в долгосрочной перспективе.

Гвардиола пролил свет на будущее МС

Отмечается, что единственная причина, по которой Силва сменить клубную прописку — это исключение Манчестер Сити из Лиги чемпионов на два сезона

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ФК Ман Сити, Барселона, Новости спорта, Новости футбола, Бернарду Силва.
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