Барселона хочет купить ключевого игрока Манчестер Сити

Новости спорта:Бернарду Силва может пополнить состав каталонского клуба.

Полузащитник Манчестер Сити Бернарду Силва попал в сферу интересов Барселоны. Об этом сообщает Express.

По информации источника, "сине-гранатовые" уже давно следят за развитием 25-летнего португальца и связывались с Ман Сити, чтобы обсудить возможность его трансфера.

Руководство "горожан", в свою очередь, ответило категорическим отказом, поскольку главный тренер команды Хосеп Гвардиола видит в Бернарду незаменимого игрока в долгосрочной перспективе.

Отмечается, что единственная причина, по которой Силва сменить клубную прописку — это исключение Манчестер Сити из Лиги чемпионов на два сезона