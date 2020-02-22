Легенда Бетиса вышел на четвертое место по количеству матчей в Примере

Новости спорта:Хоакин сравнялся с легендарным Франсиском Буйо

Полузащитник "Бетиса" Хоакин Санчес еще на шаг приблизился к вершине рейтинга футболистов, которые провели наибольшее количество матчей в испанской Ла Лиге.

38-летний Хоакин принял участие в пятничном матче чемпионата против "Мальорки" (3:3), отметившись, к слову, одним голом. Этот поединок стал для ветерана испанского футбола 542-м в Ла Лиге, что является четвертым показателем в истории.

622 - Андони Субисаррета

550 - Рауль Гонсалес

543 - Сакристан

542 - Хоакин Санчес

542 - Франсиско Буйо

Впрочем, уже в этом сезоне у Хоакина есть шанс переместиться на вторую строчку.