Легенда Бетиса вышел на четвертое место по количеству матчей в Примере

Полузащитник "Бетиса" Хоакин Санчес еще на шаг приблизился к вершине рейтинга футболистов, которые провели наибольшее количество матчей в испанской Ла Лиге.
38-летний Хоакин принял участие в пятничном матче чемпионата против "Мальорки" (3:3), отметившись, к слову, одним голом. Этот поединок стал для ветерана испанского футбола 542-м в Ла Лиге, что является четвертым показателем в истории.
622 - Андони Субисаррета
550 - Рауль Гонсалес
543 - Сакристан
542 - Хоакин Санчес
542 - Франсиско Буйо
Впрочем, уже в этом сезоне у Хоакина есть шанс переместиться на вторую строчку.