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Добрался и до европейского футбола: в Италии отменили ряд матчей из-за коронавируса

Добрался и до европейского футбола: в Италии отменили ряд матчей из-за коронавируса
16:20 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Отменен ряд матчей в низших лигах Италии.

В Италии коронавирус добрался до первенства Серии В: матч Асколи — Кремонезе отменен — сообщает Football Italia.

В регионах Ломбардия и Венето зафиксировано 25 случаев заражения коронавирусом, два из которых завершились летальным исходом.

Из-за этого во всех лигах Италии, за исключением Серии А, отменили уже 42 матча.

Мариуполь дома уступил Заре

Среди футболистов есть один случай, в котором подозревают возможность заражения: 38-летний игрок команды Лоди, выступающей в одной из любительских лиг, недавно ездил в Китай и теперь находится на карантине. Симптомы заболевания пока не проявились.

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Серия Б, Коронавирус, Асколи, Кремонезе.
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