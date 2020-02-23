Фернандеш забил дебютный гол за Манчестер Юнайтед (Видео)

Новости спорта:Португалец начинает отрабатывать заплаченные за него деньги.

Под конец зимнего трансферного окна МЮ таки сумел договориться со Спортингом по поводу покупки их капитана и лидера Бруно Фернандеша.

Первые матчи португалец провел не лучшим образом. Да, провалов не было, но чего-то яркого он тоже не показывал.

И вот в матче с Уотфордом полузащитник таки открыл счет своим голам в футболке МЮ.

Стоит отметить, что в первом круге игроки Сульшера уступили Уотфорду 0:2, тогда команда Найджела Пирсона занимала последнее место в таблице АПЛ. После первого тайма Юнайтед ведут 1:0.