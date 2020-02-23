Олимпик дома уступил ФК Львову

ПФК Львов в заключительном матче 19-го тура УПЛ добыл выездную победу над Олимпиком — 1:0.
Единственный гол в матче состоялся на 85-й минуте. Три очка львовянам принес точный удар Ярослава Богунова.
Львов набрал 18 очков и сравнялся по очкам именно с Олимпиком.
Дончане продлили свою серию поражений в УПЛ до четырех матчей, однако остались на девятой строчке в турнирной таблице.
В следующем туре Львов 29 февраля дома примет Александрию. Олимпик на следующий день проведет выездной матч против Зари.