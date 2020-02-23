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Фонсека с Ромой обыграли команду украинца

Фонсека с Ромой обыграли команду украинца
23:00 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:Рома без особых проблем обыграла Лечче.

Рома одержала разгромную победу над Лечче в заключительном матче воскресной программы 25-го тура чемпионата Италии.

Еще к перерыву Волки отгрузили гостям два мяча усилиями Дженгиза Ундера и Генриха Мхитаряна, причем в первом случае армянин ассистировал турку.

Во втором тайме команда Паулу Фонсеки забила еще дважды. С интервалом в 11 минут ворота Лечче поразили Эдин Джеко и Александар Коларов.

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В составе Лечче на замену вышел полузащитник Евгений Шахов. Украинец появился на поле сразу после перерыва.

Рома на три очка приблизилась к занимающей четвертое место Аталанте, сегодняшний матч которой был перенесен из-за вспышки коронавируса в регионе.

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Серия А, Новости спорта, Roma, Пауло Фонсека, Лечче.
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