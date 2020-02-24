Кто признан лучшим футболистом 19-го тура Favbet Лиги

Новости спорта:Футболист Колоса Евгений Смирный признан лучшим футболистом 19-го тура УПЛ.

Полузащитник Колоса Евгений Смирный признан лучшим игроком 19-го тура Favbet Лиги.

Вчера хавбек забил два мяча в победном матче против Александрии (2:1). По итогам голосования Смирный опередил Беньямина Вербича, Виталия Буяльского и Богдана Леднева.

В нынешнем сезоне воспитанник Динамо, выступающий за Колос на правах аренды, забил пять мячей в 15 играх за команду из Ковалевки.

После 19 туров Колос занимает шестое место в чемпионате Украины. В следующем матче команда Руслана Костышина дома сыграет с Карпатами.