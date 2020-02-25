Харьковские Соколы расстались с американским легионером

Новости спорта:Деандре Бюрне покинул расположения харьковского клуба.

Харьковские Соколы расстались с американским защитником Деандре Бюрне. Игрок попросил о расторжении контракта, так как после обследования травмы решил проводить лечение дома.

Отметим, что Бюрне стал игроком Соколов лишь в конце декабря.

Всего за харьковский клуб американец провел 11 матчей. В среднем американец набирал 9,0 очков, а также делал 1,3 подборов и отдавал 1,6 передач.

Харьковские Соколы на данный момент занимают девятое место в турнирной таблице Суперлиги, добыв лишь две победы в 24 матчах регулярки. В следующем туре харьковчане 28 февраля дома примут Одессу.