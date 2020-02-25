Боруссия Д нацелилась на восходящую звезду Европы

Новости спорта:Футболист Ренна Эдуардо Камавинга может сменить клубную прописку.

Дортмундская Боруссия активно интересуется полузащитником Ренна Эдуардо Камавингой.

17-летний француз называется одной из приоритетных целей Шмелей на трансферном рынке, а за его переход Боруссия готова заплатить от 50 до 60 миллионов евро.

Контракт Камавинги с Ренном рассчитан до 2022 года, а бретонцы оценивают своего юного таланта в 100 миллионов евро.

Помимо Боруссии, интерес к Эдуардо проявляют Реал, Барселона, Атлетико и Манчестер Юнайтед.

В нынешнем сезоне Камавинга сыграл в 27 матчах за Ренн, отличившись голом и результативной передачей.