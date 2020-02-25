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Боруссия Д нацелилась на восходящую звезду Европы

Боруссия Д нацелилась на восходящую звезду Европы
09:16 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Футболист Ренна Эдуардо Камавинга может сменить клубную прописку.

Дортмундская Боруссия активно интересуется полузащитником Ренна Эдуардо Камавингой.

17-летний француз называется одной из приоритетных целей Шмелей на трансферном рынке, а за его переход Боруссия готова заплатить от 50 до 60 миллионов евро.

Контракт Камавинги с Ренном рассчитан до 2022 года, а бретонцы оценивают своего юного таланта в 100 миллионов евро.

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Помимо Боруссии, интерес к Эдуардо проявляют Реал, Барселона, Атлетико и Манчестер Юнайтед.

В нынешнем сезоне Камавинга сыграл в 27 матчах за Ренн, отличившись голом и результативной передачей.

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Футбол, ФК Ренн, Новости футбола, Эдуардо Камавинга.
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