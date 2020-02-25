Бенфика - Шахтер: кто рассудит матч 1/16 Лиги Европы

Новости спорта:Первый матч в Харькове завершился победой Горняков.

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между Шахтером и Бенфикой в Лиссабоне рассудит нидерландская бригада арбитров во главе с Бьорном Кейперсом.

Главный арбитр: Бьорн Кейперс

Ассистенты: Сандер ван Рукел, Эрвин Зейнстра

Четвертый арбитр: Йерун Мансхот

Видеопомощники арбитра: Пол ван Букель, Деннис Хиглер

Матч Бенфика — Шахтер состоится на Эштадиу да Луш в четверг, 27 февраля. Начало игры — в 22:00.

В первом матче Шахтер обыграл Бенфику со счетом 2:1 благодаря голам Алана Патрика и Виктора Коваленко.