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Венгер предложил отменить правило выездного гола в еврокубках

Венгер предложил отменить правило выездного гола в еврокубках
12:58 Сегодня Телеграф Хспорт

Новости спорта:Арсен Венгер предложил отменить правило выездного гола в плей-офф еврокубковых турниров.

Глава отдела FIFA по глобальному развитию футбола Арсен Венгер предложил отменить правило выездного гола в плей-офф еврокубковых турниров. Его слова приводит Mirror.

«Дома команды играют с мыслями «каждый пропущенный гол – это наполовину вылет». Иногда мне кажется, что гол, пропущенный от гостевой команды – это огромная помеха, когда проводишь первый матч дома.

Ведь это вынуждает атаковать и в то же время делать так, чтобы обезопасить свои ворота и не пропустить много голов.

Я уже давно предлагал отменить это правило, за исключением экстратаймов, поскольку значение гола на выезде слишком велико в современном футболе.

Теперь это правило уже ничем не обоснованно. Оно было введено, когда телевидение еще не так было развито, поля были плохими. Думаю, будет правильным покончить с этим правилом, за исключением матчей, когда назначается дополнительное время».

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ФК Арсенал (Лондон), Арсен Венгер, Футбол, Новости футбола.
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