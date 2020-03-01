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Половина стартового состава Шахтера пропустит матч УПЛ

Половина стартового состава Шахтера пропустит матч УПЛ
07:58 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: Твиттер

Новости спорта:

«Шахтер» прибыл в Полтаву на матч с «Ворсклой» в 20-м туре УПЛ. Горняки приехали в составе 19 футболистов.

Вратари: Алексей Шевченко, Анатолий Трубин

Защитники: Додо, Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Давит Хочолава, Витао

Полузащитники: Артем Бондаренко, Сергей Болбат, Маркиньос Сиприано, Владислав Вакула, Майкон, Алан Патрик, Фернандо, Марлос, Евгений Коноплянка, Дентиньо, Тете

Нападающий: Даниил Сикан

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В заявке нет Андрея Пятова, Исмаили, Тараса Степаненко, Тайсона и Жуниора Мораеса, которые играли против «Бенфики» (3:3) в ответном матче ЛЕ.

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Ворскла, Шахтер, УПЛ, Новости спорта, Новости футбола.
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