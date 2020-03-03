Третье марта в истории футбола: год назад Балотелли отпраздновал гол при помощи Instagram (Видео)

Новости спорта:Гол в ворота Сент-Этьена итальянский форвард отметит необычным образом.

В рамках 27-го тура чемпионата Франции сезона 2018\2019 "Марсель" принимал на своем поле "Сент-Этьен".

Уже на 12-й минуте итальянский форвард хозяев Марио Балотелли открыл счет в матче.

Празднуя гол, он взял телефон и запостил сторис в инстаграм.

Всего за "Марсель" в чемпионате Франции он провел 15 поединков, в которых отметился 15 забитыми мячами. Сейчас форвард выступает за аутсайдера Серии А "Брешию".

За карьеру скандальный нападающий защищал цвета "Интера", "Манчестер Сити", "Милана", "Ливерпуля" и "Ниццы". На его счету 14 голов в 36 матчах за сборную Италию