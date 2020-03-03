Клуб Серии А остался без тренера

Новости спорта:Кальяри подтвердил уход Марана с поста главного тренера клуба.

Кальяри подтвердил уход Роландо Марана с поста главного тренера клуба. Данное решение руководство Островитян приняло решение после поражения команды в матче 26 тура против Ромы (3:4).

В последнее время дело у Кальяри идут не самым лучшим образом. Сардинийцы проиграли три последних матча подряд и продлили серию без побед до 12 игр, 11 из которых — в чемпионате.

Кальяри не побеждал с 5 декабря, когда обыграл Сампдорию в Кубке Италии (2:1). Последняя победа в чемпионате над той же Сампдорией (4:3) состоялась чуть ранее, 2 декабря.

Одним из главных претендентов на пока что вакантный пост главного тренера Кальяри является итальянец Андреа Страмаччони, известный по работе в Интере и Удинезе.

Последним клубом специалиста был иранский Эстеглале. Сейчас 44-летний тренер находится без клуба.

На данный момент, Кальяри занимает 11-е место в Серии А, набрав 32 очка после 25 туров. Следующий матч Сардинийцы проведут 7 марта против СПАЛа.