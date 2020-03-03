Попробовала золото на вкус: Влада Седан опубликовала милый пост в Instagram (Фото)

Новости спорта:Влада Седан вместе с Александром Зинченко отметила победу Манчестер Сити в Кубке Лиги.

В воскресенье, 1 марта, в финале Кубка Лиги сошлись Манчестер Сити и Астон Вилла.

Чемпион Англии двух крайних сезонов одержал победу 2:1, но к чести аутсайдера стоит сказать, что они боролись достойно.

Голы в составе команды Гвардиолы забивали Родри и Агуеро, за бирмингемский клуб отличился Самата. После победы Влада Седан и Александр Зинченко сделали ряд милых фото, на которых Влада в традициях Олимпийских игр попробовала на вкус медаль своего парня.

Посмотреть эту публикацию в Instagram My life Публикация от Vlada (@v.lada_sedan) 1 Мар 2020 в 2:32 PST

Сам же Зинченко провел на поле все 90 минут игрового времени.