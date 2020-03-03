Попробовала золото на вкус: Влада Седан опубликовала милый пост в Instagram (Фото)

В воскресенье, 1 марта, в финале Кубка Лиги сошлись Манчестер Сити и Астон Вилла.
Чемпион Англии двух крайних сезонов одержал победу 2:1, но к чести аутсайдера стоит сказать, что они боролись достойно.
Голы в составе команды Гвардиолы забивали Родри и Агуеро, за бирмингемский клуб отличился Самата. После победы Влада Седан и Александр Зинченко сделали ряд милых фото, на которых Влада в традициях Олимпийских игр попробовала на вкус медаль своего парня.
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Сам же Зинченко провел на поле все 90 минут игрового времени.