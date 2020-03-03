Барселона готова выложить крупную сумму за защитника Валенсии

Барселона заинтересована в услугах защитника Валенсии Феррана Торреса, сообщает Mundo Deportivo.
Блаугранас готовы выложить за 20-летнего испанца порядка 35 миллионов евро.
Контракт Феррана с Летучими мышами истекает летом 2021 года, и сам футболист уже отклонил два предложения о новом договоре.
В нынешнем сезоне Торрес сыграл в 34 матчах Валенсии, забив 5 голов и отдав 6 результативных передач.
Барселона занимает второе место в таблице Примеры, отставая от лидирующего Реала на одно очко. Валенсия — седьмая.