Барселона готова выложить крупную сумму за защитника Валенсии

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Барселона заинтересована в услугах защитника Валенсии Феррана Торреса, сообщает Mundo Deportivo.

Блаугранас готовы выложить за 20-летнего испанца порядка 35 миллионов евро.

Контракт Феррана с Летучими мышами истекает летом 2021 года, и сам футболист уже отклонил два предложения о новом договоре.

В нынешнем сезоне Торрес сыграл в 34 матчах Валенсии, забив 5 голов и отдав 6 результативных передач.

Барселона занимает второе место в таблице Примеры, отставая от лидирующего Реала на одно очко. Валенсия — седьмая.