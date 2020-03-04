Пушка страшная: Цыганков вколотил шедевр за Динамо (Видео)

Полузащитник Динамо Виктор Цыганков отметился голом в воротах Колоса в 21-м туре УПЛ. Цыганков решился на удар из-за пределов штрафной и не прогадал - мяч залетел в ворота, а у Евгения Волынца особо и не было шансов отразить выстрел соперника.