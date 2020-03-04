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Среда, 04.03.2020

Пушка страшная: Цыганков вколотил шедевр за Динамо (Видео)

Полузащитник Динамо Виктор Цыганков отметился голом в воротах Колоса в 21-м туре УПЛ. Цыганков решился на удар из-за пределов штрафной и не прогадал - мяч залетел в ворота, а у Евгения Волынца особо и не было шансов отразить выстрел соперника.
isport.ua
Фото: Facebook
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ФК Динамо (Киев), Новости футбола, Виктор Цыганков.
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