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Аякс подписал талантливого бразильца

Аякс подписал талантливого бразильца
13:31 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Аякс

Новости спорта:"Аяксиды" приобрели еще одного талантливого бразильца.

Аякс заключил контракт с 18-летним полузащитником Сантоса Джованни Мэнсоном Рибейро, сообщает официальный сайт голландского клуба.

Соглашение с бразильцем будет действовать до лета 2024 года. Первоначально Джованни будет выступать за молодежную команду.

Аякс имел некоторые проблемы с оформлением сделки по бразильцу, который достался клубу бесплатно. Сперва, Сантос и федерация футбола Бразилии заблокировали переход, но ФИФА разрешила зарегистрировать игрока.

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Напомним, ранее Аякс подписал другого бразильца, Энтони, для того, чтобы заменить Хакима Зийеха.

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ФК Аякс, Футбол, Видео, Новости футбола, Джованни Мэнсон Рибейро.
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