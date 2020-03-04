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Шальке - Бавария: видеообзор матча Кубка Германии

Шальке - Бавария: видеообзор матча Кубка Германии
13:43 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Смотреть видеообзор матча Кубка Германии Шальке - Бавария.

В матче Кубка Германии Бавария минимально обыграла на выезде Шальке. Единственный гол в составе мюнхенского клуба в конце первого тайма забил Йосуа Киммих.

Шальке - Бавария 0:1

Гол: Киммих, 40.

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Шальке: Шуберт — Беккер (Грегорич, 86), Тодибо, Настасич — Кенни, Буджеллаб (Раман, 64), Маккенни, Ощипка — Шепф, Бургшталлер, Матондо (Матондо, 83).

Бавария: Нойер — Павар, Киммих, Алаба, Дэвис — Тиаго, Толиссо (Зиркзее, 85) — Гнабри, Горецка, Коутиньо — Мюллер.

Предупреждения: Настасич, Бургшталлер, Маккенни, Раман.

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