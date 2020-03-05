"Третий подряд": как Милевский праздновал победу в Суперкубке (Фото)

Динамо-Брест обыграло солигорский Шахтер в матче за Суперкубок Беларуси (0:2).
Нападающий брестского клуба Артем Милевский отреагировал на это событие в своем Instagram, опубликовав пост в обнимку с завоеванной наградой.
"Любимая раздевалка в Минске. Третий подряд", - написал Милевский.
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Напомним, Милевский вышел в стартовом составе своей команды и запомнился в этой игре несколькими важными действиями. На 30-й минуте он отдал голевой пас на Павла Савицкого, а в начале второго тайма получил красную карточку и покинул поле.