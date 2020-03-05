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"Третий подряд": как Милевский праздновал победу в Суперкубке (Фото)

"Третий подряд": как Милевский праздновал победу в Суперкубке (Фото)
09:28 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Украинский форвард Артем Милевский с брестским Динамо завоевал Суперкубок Беларуси, обыграв солигорский Шахтер Юрия Вернидуба.

Динамо-Брест обыграло солигорский Шахтер в матче за Суперкубок Беларуси (0:2).

Нападающий брестского клуба Артем Милевский отреагировал на это событие в своем Instagram, опубликовав пост в обнимку с завоеванной наградой.

"Любимая раздевалка в Минске. Третий подряд", - написал Милевский.

 
 
 
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Lubimaya razdevalka v minske,3 podriad

Публикация от timi1010 (@timi1010)

Напомним, Милевский вышел в стартовом составе своей команды и запомнился в этой игре несколькими важными действиями. На 30-й минуте он отдал голевой пас на Павла Савицкого, а в начале второго тайма получил красную карточку и покинул поле.

 

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Артем Милевский, Футбол, Новости футбола, ФК Динамо (Брест).
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