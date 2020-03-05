"Третий подряд": как Милевский праздновал победу в Суперкубке (Фото)

Новости спорта:Украинский форвард Артем Милевский с брестским Динамо завоевал Суперкубок Беларуси, обыграв солигорский Шахтер Юрия Вернидуба.

Динамо-Брест обыграло солигорский Шахтер в матче за Суперкубок Беларуси (0:2).

Нападающий брестского клуба Артем Милевский отреагировал на это событие в своем Instagram, опубликовав пост в обнимку с завоеванной наградой.

"Любимая раздевалка в Минске. Третий подряд", - написал Милевский.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Lubimaya razdevalka v minske,3 podriad Публикация от timi1010 (@timi1010) 4 Мар 2020 в 11:45 PST

Напомним, Милевский вышел в стартовом составе своей команды и запомнился в этой игре несколькими важными действиями. На 30-й минуте он отдал голевой пас на Павла Савицкого, а в начале второго тайма получил красную карточку и покинул поле.