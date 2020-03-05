Украинец заинтересовал итальянский клуб

Полузащитник Шахтера Александр Зубков попал в сферу интересов Сампдории, сообщает издание Corriere dello Sport.
Генуэзский клуб намерен укрепить атакующую линию следующим летом и попытается приобрести украинского вингера.
Минувшим летом Зубков перешел на правах аренды в Ференцварош. Венгерский клуб может выкупить права на футболиста за 4,5 млн евро.
В текущем сезоне 23-летний игрок провел 33 поединка в футболке "зелено-белых", отличившись девятью голами и восемью ассистами.
Действующий контракт Зубкова с Шахтером рассчитан до июня 2022 года.
Ранее сообщалось, что в подписании Зубкова также была заинтересована Фиорентина.