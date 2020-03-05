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Украинец заинтересовал итальянский клуб

Украинец заинтересовал итальянский клуб
14:19 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Instagram

Новости спорта:Украинец Александр Зубков привлек внимание Сампдории.

Полузащитник Шахтера Александр Зубков попал в сферу интересов Сампдории, сообщает издание Corriere dello Sport.

Генуэзский клуб намерен укрепить атакующую линию следующим летом и попытается приобрести украинского вингера.

Минувшим летом Зубков перешел на правах аренды в Ференцварош. Венгерский клуб может выкупить права на футболиста за 4,5 млн евро.

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В текущем сезоне 23-летний игрок провел 33 поединка в футболке "зелено-белых", отличившись девятью голами и восемью ассистами.

Действующий контракт Зубкова с Шахтером рассчитан до июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что в подписании Зубкова также была заинтересована Фиорентина.

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Футбол, ФК Сампдория, Новости футбола, Александр Зубков.
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