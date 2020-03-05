Третьяков - лучший футболист 21-го тура УПЛ

Новости спорта:Хавбек Максим Третьяков победил в голосовании среди экспертов.

Полузащитник Александрии Максим Третьяков стал лучшим игроком 21-го тура УПЛ, сообщает официальный сайт лиги.

Вингер александрийцев победил в голосовании среди экспертов, обойдя Владислава Кабаева из Зари и хавбеков Шахтера Тайсона и Евгения Коноплянку.

Третьяков отличился дублем в матче с Карпатами и помог своей команде победить со счетом 4:0.

В Александрию Третьяков перешел прошлым летом из словацкой Дунайсой Стреды. Всего в текущем сезоне 23-летний игрок провел 26 поединков в футболке "желто-черных", отличившись пятью голами и одним ассистом.