Де Лигт объяснил свой переход в Ювентус

Новости спорта:Маттейс де Лигт рассказал о своем решении перейти в туринский клуб.

Защитник туринского «Ювентуса» Маттейс де Лигт объяснил своё решение перейти летом 2019 года из «Аякса» именно в состав «старой синьоры», а не в «Барселону».

«Прошлым летом у меня были предложения от «Ювентуса», «ПСЖ» и «Барселоны». Я взвесил все за и против и к концу дня пришёл к выводу, что буду быстрее прогрессировать в «Юве».

У «бьянконери» есть конкретный стиль, я знал, что, выступая за эту команду, стану более совершенным футболистом», — приводит слова де Лигта Ziggo Sport.

Напомним, 20-летний де Лигт перешёл в «Ювентус» из «Аякса» летом 2019 года за € 85,5 млн. Голландец в нынешнем сезоне провёл за бело-чёрных 26 матчей и забил два мяча.