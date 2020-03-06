Новичок МЮ и другие: АПЛ назвала претендентов на звание лучший игрок месяца

Новости спорта:Шесть игроков претендуют на звание лучшего игрока в феврале.

Английская Премьер-лига на своём официальном сайте назвала имена футболистов, претендующих на приз лучшему игроку месяца в чемпионате по итогам февраля.

Среди номинантов на награду не оказалось ни одного представителя «Ливерпуля» и «Манчестер Сити», которые в настоящее время занимают соответственно первое и второе места в турнирной таблице первенства.

Список претендентов на приз выглядит следующим образом: Маркос Алонсо («Челси»), Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал»), Доминик Калверт-Льюин («Эвертон»), Мэтт Доэрти («Вулверхэмптон»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед») и Ник Поуп («Бёрнли»).

Ранее стали известны имена претендентов на приз лучшего тренера.