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Игрок Шахтера вызван в сборную Бразилии

Игрок Шахтера вызван в сборную Бразилии
21:32 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: Твиттер

Новости спорта:Майкон получил вызов в Олимпийскую сборную.

Хавбек «Шахтера» Майкон получил вызов в олимпийскую сборную Бразилии.

22-летний бразилец вместе с командой будет готовиться к двум товарищеским матчам в марте.

В этом сезоне Майкон сыграл 6 матчей за «Шахтер». Статистика здесь.

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Изначально планировалось, что бразильцы сыграют со сборными Южной Кореи и Египета в ОАЭ, однако из-за коронавируса эти встречи не состоятся. На данный момент соперники сборной Бразилии неизвестны.

«Селесао» отобрались в финальную стадию олимпийского футбольного турнира Токио-2020.

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ФК Шахтер, Майкон, Новости футбола.
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