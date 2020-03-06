Игрок Шахтера вызван в сборную Бразилии

Новости спорта:Майкон получил вызов в Олимпийскую сборную.

Хавбек «Шахтера» Майкон получил вызов в олимпийскую сборную Бразилии.

22-летний бразилец вместе с командой будет готовиться к двум товарищеским матчам в марте.

В этом сезоне Майкон сыграл 6 матчей за «Шахтер». Статистика здесь.

Изначально планировалось, что бразильцы сыграют со сборными Южной Кореи и Египета в ОАЭ, однако из-за коронавируса эти встречи не состоятся. На данный момент соперники сборной Бразилии неизвестны.

«Селесао» отобрались в финальную стадию олимпийского футбольного турнира Токио-2020.