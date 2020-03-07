Лацио хочет продлить контракт с главным тренером

Новости спорта:Руководство Лацио надеется сохранить Симоне Индзаги в команде на долгое время.

Лацио планирует начать переговоры по новому контракту с главным тренером Симоне Индзаги, сообщает издание Corriere dello Sport.

Руководство римлян довольно выступлениями команды под руководством Индзаги и хочет подписать с ним новое соглашение по окончании сезона. Действующий контракт тренера с "орлами" рассчитан до июня 2021 года.

Интерес к 43-летнему специалисту также проявляют Барселона и ПСЖ.

На данный момент Индзаги получает 1,5 млн евро за сезон в Лацио, но он хочет существенного прибавления к зарплате, учитывая последние успехи команды.