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Лацио хочет продлить контракт с главным тренером

Лацио хочет продлить контракт с главным тренером
13:22 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Руководство Лацио надеется сохранить Симоне Индзаги в команде на долгое время.

Лацио планирует начать переговоры по новому контракту с главным тренером Симоне Индзаги, сообщает издание Corriere dello Sport.

Руководство римлян довольно выступлениями команды под руководством Индзаги и хочет подписать с ним новое соглашение по окончании сезона. Действующий контракт тренера с "орлами" рассчитан до июня 2021 года.

Интерес к 43-летнему специалисту также проявляют Барселона и ПСЖ.

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На данный момент Индзаги получает 1,5 млн евро за сезон в Лацио, но он хочет существенного прибавления к зарплате, учитывая последние успехи команды.

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Лацио, Серия А, Новости спорта, Новости футбола, Симоне Индзаги.
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