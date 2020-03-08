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Сетьен: Барселона победила благодаря VAR

Сетьен: Барселона победила благодаря VAR
14:20 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Главный тренер каталонцев Кике Сетьен прокомментировал успех команды.

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен поделился своим мнением о результате матча с Сосьедадом (1:0) в 27-м туре Примеры.

"Мы знали, что нас ждет тяжелый матч, так как Сосьедад находится в хорошей форме, одержав шесть кряду побед. Если они хорошо прессингуют, то могут создать проблемы. У них есть качественные футболисты.

За исключением некоторых моментов, мы контролировали игру. У нас были трудности, но мы создавали опасные моменты. Мы победили благодаря VAR", – рассказал Сетьен в комментарии изданию Marca.

Смотрите видеообзор матча обзор матча Барселона - Реал Сосьедад.

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ФК Барселона, Футбол, Новости футбола, Кике Сетьен, VAR.
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