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Клуб из Второй лиги Украины отказался подписывать футболиста Интера

Клуб из Второй лиги Украины отказался подписывать футболиста Интера
10:39 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Instagram

Новости спорта:Сенегальский полузащитник не подошел ровенскому клубу.

Сенегальский полузащитник Ламине Н'Диайе не будет подписывать контракт с ровенским Вересом.

21-летний игрок был на сборах Вереса в Турции, провел с "красно-черными" два спарринга и показал неплохой технический уровень.

Сообщается, что игрок рассматривался главным тренером до подписания контракта, однако было принято решение не рассчитывать на сенегальца в этой части чемпионата. О причинах такого решения не сообщается.

Завершился первый этап УПЛ 2019/20: турнирные расклады

Ламине НьДиайе -воспитанник итальянского клуба Ренате. Работал также в академиях Интера и Брешии. Предыдущий сезон футболист сыграл за испанскую Марбелью (Сегунда Б).

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Футбол, Новости футбола, НК Верес, Ламине Н'Диайе.
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