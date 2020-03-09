Клуб из Второй лиги Украины отказался подписывать футболиста Интера

Сенегальский полузащитник Ламине Н'Диайе не будет подписывать контракт с ровенским Вересом.
21-летний игрок был на сборах Вереса в Турции, провел с "красно-черными" два спарринга и показал неплохой технический уровень.
Сообщается, что игрок рассматривался главным тренером до подписания контракта, однако было принято решение не рассчитывать на сенегальца в этой части чемпионата. О причинах такого решения не сообщается.
Ламине НьДиайе -воспитанник итальянского клуба Ренате. Работал также в академиях Интера и Брешии. Предыдущий сезон футболист сыграл за испанскую Марбелью (Сегунда Б).