Клуб из Второй лиги Украины отказался подписывать футболиста Интера

Новости спорта:Сенегальский полузащитник не подошел ровенскому клубу.

Сенегальский полузащитник Ламине Н'Диайе не будет подписывать контракт с ровенским Вересом.

21-летний игрок был на сборах Вереса в Турции, провел с "красно-черными" два спарринга и показал неплохой технический уровень.

Сообщается, что игрок рассматривался главным тренером до подписания контракта, однако было принято решение не рассчитывать на сенегальца в этой части чемпионата. О причинах такого решения не сообщается.

Ламине НьДиайе -воспитанник итальянского клуба Ренате. Работал также в академиях Интера и Брешии. Предыдущий сезон футболист сыграл за испанскую Марбелью (Сегунда Б).