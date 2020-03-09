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Бавария отказалась от покупки звезды Ман Сити

Бавария отказалась от покупки звезды Ман Сити
13:44 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Немецкий клуб утерял интерес к игроку.

Мюнхенская Бавария не станет покупать вингера английского Манчестер Сити Лероя Сане. Об этом сообщает немецкое издание Kicker.

По информации источника, боссы мюнхенцев не хотят платить за футболиста 100 миллионов евро, которые запрашивает Ман Сити.

В летнее трансферное окно Бавария хочет сконцентрироваться на немецком рынке футболистов.

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Так, главной целью станет защитник Лейпцига Дайот Упамекано, а также полузащитник леверкузенского Байера Кай Хаверц.

Лерой Сане минувшим летом получил тяжелую травму, и до сих пор восстанавливается.

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ФК Бавария, Футбол, Новости футбола, Лерой Сане.
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