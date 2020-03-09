Чигринский не хочет продлевать контракт с АЕКом

Новости спорта:Дмитрий Чигринский хочет попробовать свои силы в другом клубе.

Защитник АЕКа Дмитрий Чигринский не намерен продлевать контракт с греческим клубом. Ближайшим летом украинец станет свободным агентом.

В действующем контракте Чигринского есть опция автоматического продления соглашения на год, если он проведет 25 матчей в сезоне, но украинец не намерен ее использовать. В свою очередь, представители АЕКа хотели бы сохранить защитника в составе.

Чигринский в нынешнем сезоне провел 17 матчей за АЕК, отметившись одним голом. Контракт 33-летнего защитника с греческим клубом истекает в июне 2020 года.

АЕК идет на третьем месте турнирной таблицы Греции. Следующий матч команда Чигринского проведет 15 марта против Панатинаикоса.