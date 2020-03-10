Пресс-конференции тренеров Шахтера и Вольфсбурга отменены

Накануне первого матча 1/8 финала Лиги Европы между Вольфсбургом и Шахтером отменены пресс-конференции тренеров обеих команд.
Также на матч не пустят представителей СМИ, кроме телевизионщиков, обеспечивающих трансляцию поединка. Соответствующее решение принято в связи с борьбой против распространения коронавируса COVID-19.
Сегодня также стало известно, что сама игра на Вольфсбург Арена состоится при пустых трибунах.
Первый матч между Вольфсбургом и Шахтером пройдет в Германии 12 марта. Ответный поединок в Харькове состоится через неделю, 19 марта.