Пресс-конференции тренеров Шахтера и Вольфсбурга отменены

Новости спорта:Поединок Лиги Европы пройдет при пустых трибунах.

Накануне первого матча 1/8 финала Лиги Европы между Вольфсбургом и Шахтером отменены пресс-конференции тренеров обеих команд.

Также на матч не пустят представителей СМИ, кроме телевизионщиков, обеспечивающих трансляцию поединка. Соответствующее решение принято в связи с борьбой против распространения коронавируса COVID-19.

Сегодня также стало известно, что сама игра на Вольфсбург Арена состоится при пустых трибунах.

Первый матч между Вольфсбургом и Шахтером пройдет в Германии 12 марта. Ответный поединок в Харькове состоится через неделю, 19 марта.