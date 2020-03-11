Лейпциг смял Тоттенхэм в Лиге чемпионов (Фото, Видео)

Новости спорта:Лейпциг шокировал Тоттенхэм в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

РБ Лейпциг разгромил Тоттенхэм в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (3:0). Быки, как и в первой встрече этих команд, выиграли с сухим счетом.

Дубль на счету капитана Марселя Забитцера. Сперва австриец забил сильным ударом из-за пределов штрафной, а затем откликнулся на прострел верхом на линию втратарской.

Окончательный счет установил Эмиль Форсберг в конце матча, среагировав на отскок мяча в штрафной.

Обзор матча:

Матч проходил со зрителями, несмотря на рекомендации министра здравоохранения Германии Йенса Шпана. Первая встреча команд прошла в Лондоне 19 февраля, немецкий клуб победил со счетом 1:0.