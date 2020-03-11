Скачать
Среда, 11.03.2020
"Герои спортивного года": в Киеве наградили победителей
"Герои спортивного года": в Киеве наградили победителей
Усик в хэвивейте: все расклады для украинца
Усик в хэвивейте: все расклады для украинца
Малиновского не отпускают в сборную Украины
Малиновского не отпускают в сборную Украины
Вольфсбург - Шахтер: матч Лиги Европы пройдет без зрителей
Вольфсбург - Шахтер: матч Лиги Европы пройдет без зрителей

ПСЖ - Боруссия Д: на кого ставят букмекеры в матче Лиги чемпионов

ПСЖ - Боруссия Д: на кого ставят букмекеры в матче Лиги чемпионов
10:53 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Twitter

Новости спорта:ПСЖ примет Боруссию Д в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

В среду, 11 марта, ПСЖ примет дортмундскую Боруссию в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Поединок состоится в Париже на стадионе Парк де Пренс.

В первом матче, который состоялся в Дортмунде 18 февраля, Боруссия обыграла ПСЖ со счетом 2:1. Что касается предстоящего матча, то букмекеры отдают предпочтение парижскому клубу.

Так, в компании Parimatсh принимают ставки на победу ПСЖ с коэффициентом 1.82, в то время как на подопечных Фавра можно поставить с коэффициентом 3.90. Ничью здесь оценили в 4.30.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ПСЖ, Футбол, Новости футбола, Боруссия Д.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Моралес: У Свитолины нет украинской идентификации
02 Сумасшедшая "перестрелка" Валенсии и Аталанты в Лиге чемпионов (Фото, Видео)
03 Жена Виллиана проговорилась об уходе футболиста из Челси
04 Лейпциг смял Тоттенхэм в Лиге чемпионов (Фото, Видео)
05 Швед может уйти из Селтика
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь