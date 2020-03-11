ПСЖ - Боруссия Д: на кого ставят букмекеры в матче Лиги чемпионов

Новости спорта:ПСЖ примет Боруссию Д в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

В среду, 11 марта, ПСЖ примет дортмундскую Боруссию в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Поединок состоится в Париже на стадионе Парк де Пренс.

В первом матче, который состоялся в Дортмунде 18 февраля, Боруссия обыграла ПСЖ со счетом 2:1. Что касается предстоящего матча, то букмекеры отдают предпочтение парижскому клубу.

Так, в компании Parimatсh принимают ставки на победу ПСЖ с коэффициентом 1.82, в то время как на подопечных Фавра можно поставить с коэффициентом 3.90. Ничью здесь оценили в 4.30.