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"Hakuna Matata": Месси устроил сказочную вечеринку для двухлетнего сына (Фото)

"Hakuna Matata": Месси устроил сказочную вечеринку для двухлетнего сына (Фото)
13:33 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Семья Месси отпраздновала день рождения младшего сына.

Младшему из трех сыновей нападающего Барселоны Лионеля Месси Чиро исполнилось 2 года.

Чтобы отметить это событие футболист с женой Антонеллой устроили для малыша вечеринку с тематикой Король-Лев. Слоганом вечеринки был "Хакуна Матата".

Для того, чтобы наполнить праздник атмосферой известного мультфильма, была сделана фотозона с героями, а десерты были украшены статуями тех самых героев.

 
 
 
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Gracias por todas las felicitaciones y el cariño.

Публикация от Antonela Roccuzzo (@antonelaroccuzzo)

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"Нашему ребенку исполняется 2 года!!! С днем рождения от всего сердца. Мы любим тебя до бесконечности.Будь счастлив сегодня и всегда", - написала Антонела в Instagram.

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ФК Барселона, Лионель Месси, Футбол, Новости футбола.
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