"Hakuna Matata": Месси устроил сказочную вечеринку для двухлетнего сына (Фото)

Младшему из трех сыновей нападающего Барселоны Лионеля Месси Чиро исполнилось 2 года.
Чтобы отметить это событие футболист с женой Антонеллой устроили для малыша вечеринку с тематикой Король-Лев. Слоганом вечеринки был "Хакуна Матата".
Для того, чтобы наполнить праздник атмосферой известного мультфильма, была сделана фотозона с героями, а десерты были украшены статуями тех самых героев.
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"Нашему ребенку исполняется 2 года!!! С днем рождения от всего сердца. Мы любим тебя до бесконечности.Будь счастлив сегодня и всегда", - написала Антонела в Instagram.