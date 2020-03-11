"Hakuna Matata": Месси устроил сказочную вечеринку для двухлетнего сына (Фото)

Новости спорта:Семья Месси отпраздновала день рождения младшего сына.

Младшему из трех сыновей нападающего Барселоны Лионеля Месси Чиро исполнилось 2 года.

Чтобы отметить это событие футболист с женой Антонеллой устроили для малыша вечеринку с тематикой Король-Лев. Слоганом вечеринки был "Хакуна Матата".

Для того, чтобы наполнить праздник атмосферой известного мультфильма, была сделана фотозона с героями, а десерты были украшены статуями тех самых героев.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Gracias por todas las felicitaciones y el cariño. Публикация от Antonela Roccuzzo (@antonelaroccuzzo) 4 Мар 2020 в 11:29 PST

"Нашему ребенку исполняется 2 года!!! С днем рождения от всего сердца. Мы любим тебя до бесконечности.Будь счастлив сегодня и всегда", - написала Антонела в Instagram.