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Стали известны потенциальные сменщики Зидана в Реале

Стали известны потенциальные сменщики Зидана в Реале
14:58 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Если Реал останется без трофеев в нынешнем сезоне, то Зинедин Зидан покинет пост тренера команды.

Реал определился с двумя кандидатами, которые могут сменить Зинедина Зидана на посту главного тренера, если команда не сможет выиграть ни одного трофея в нынешнем сезоне — сообщает Marca.

Альтернативой Маурисио Почеттино, который является главным претендентом, стал Массимилиано Аллегри, так же, как и аргентинец, находящийся в "отпуске", но намеренный вернуться к работе в следующем сезоне.

Впрочем, у экс-тренера Ювентуса хватает и других заманчивых предложений, начиная с Манчестер Юнайтед и ПСЖ, и заканчивая возвращением в Турин.

Ранее сообщалось, что Ювентус хочет переманить Зидана.

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ФК Реал, Футбол, Зинедин Зидан, Новости футбола.
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