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Матч Лиги чемпионов Барселона - Наполи под угрозой срыва

Матч Лиги чемпионов Барселона - Наполи под угрозой срыва
16:24 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Матч "Барселона" — "Наполи" должен состояться 18 марта на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне.

Руководство каталонской "Барселоны" хочет добиться переноса ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Наполи" из-за угрозы коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает El Chiringuito.

Накануне представители правительства и сине-гранатовых приняли решение, что встреча пройдёт без болельщиков.

Первая встреча была сыграна в Неаполе и завершилась со счётом 1:1.

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Испания является одним из центров эпидемии коронавируса в Европе. На этот момент в стране выявлено 2026 случаев заражения. Вирус унёс 47 жизней, выздоровело 136 человек.

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ФК Барселона, Лига Чемпионов, ФК Наполи, Футбол, Новости футбола, Барселона - Наполи.
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