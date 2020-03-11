Матч Лиги чемпионов Барселона - Наполи под угрозой срыва

Новости спорта:Матч "Барселона" — "Наполи" должен состояться 18 марта на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне.

Руководство каталонской "Барселоны" хочет добиться переноса ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Наполи" из-за угрозы коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает El Chiringuito.

Накануне представители правительства и сине-гранатовых приняли решение, что встреча пройдёт без болельщиков.

Первая встреча была сыграна в Неаполе и завершилась со счётом 1:1.

Испания является одним из центров эпидемии коронавируса в Европе. На этот момент в стране выявлено 2026 случаев заражения. Вирус унёс 47 жизней, выздоровело 136 человек.