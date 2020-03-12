Динамо - Десна: продажа билетов на матч остановлена

Новости спорта:Поединок пройдет при пустых трибунах в связи с глобальным карантином.

Продажа билетов на матч чемпионата Украины между Динамо и Десной отменена в соответствии с постановлением постановлению Кабинета министров Украины «О предотвращении распространения на территории Украины коронавируса COVID-19».

С сегодняшнего дня и до 3 апреля в Украине введен карантин, в связи с которым массовые спортивные мероприятие будут проходить без зрителей.

Матч Динамо — Десна состоится в Киеве в воскресенье, 15 марта.

Кроме того, при пустых трибунах пройдет и матч следующего тура украинской Премьер-лиги, в котором Динамо сыграет с Шахтером на выезде.