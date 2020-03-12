УЕФА примет решение по Евро-2020 и еврокубкам в ближайшие дни

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16:09 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:УЕФА созывает представителей всех 55 европейских ассоциаций.

Главный футбольный орган Старого Света УЕФА созывает на встречу представителей всех 55 ассоциаций союза. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Помимо представителей ассоциаций, на встречу приглашены члены правления Ассоциации европейских клубов, представители европейских лиг и профсоюза игроков FIFPro.

На встрече планируют обсудить сложившуюся ситуацию и спланировать дальнейшие шаги в связи с распространением пандемии на континенте. Темы для обсуждения: все внутренние и международные турниры, в том числе Евро-2020.

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Встреча состоится в формате видеоконференции и предварительно запланирована на 17 марта.

 

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УЕФА, Лига Европы, Лига Чемпионов, Футбол, Евро-2020, Новости футбола.
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