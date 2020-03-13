Луис Адриано вошел в историю бразильского футбола

Новости спорта:Он сделал хет-трик в матче Кубка Либертадорес.

Нападающий «Палмейрас» Луис Адриано сделал хет-трик в игре против «Гуарани» (3:1) в матче Кубка Либертадорес.

Экс-игрок «Шахтера» вошел в историю футбола Бразилии. Он стал третьим игроков в истории Бразилии, который делал хет-трик в матчах Кубка Либертадорес и Лиги чемпионов. До него это делал еще один бывший футболист «горняков» Жадсон и форвард ПСЖ Неймар.

Адриано делал хет-трик в матчах против «Нордшелланада» и БАТЭ, а Жадсон отличился трижды в воротах «Базеля» и «Депортиво» Лара.

Лучшим бразильским игроком прошлого года, выступающем в Европы стал Алиссон.