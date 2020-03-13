Скачать
Пятница, 13.03.2020
Биатлон: результаты мужского спринта в Контиолахти 12.03.20 (Фото, Видео)
Биатлон: результаты мужского спринта в Контиолахти 12.03.20 (Фото, Видео)
Евро-2020 могут перенести на следующий год
Евро-2020 могут перенести на следующий год
Вольфсбург - Шахтер: обзор матча Лиги Европы (Видео)
Вольфсбург - Шахтер: обзор матча Лиги Европы (Видео)
Определился последний полуфиналист Кубка Украины по футболу-2020 (Видео)
Определился последний полуфиналист Кубка Украины по футболу-2020 (Видео)

Луис Адриано вошел в историю бразильского футбола

Луис Адриано вошел в историю бразильского футбола
08:40 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Он сделал хет-трик в матче Кубка Либертадорес.

Нападающий «Палмейрас» Луис Адриано сделал хет-трик в игре против «Гуарани» (3:1) в матче Кубка Либертадорес.

Экс-игрок «Шахтера» вошел в историю футбола Бразилии. Он стал третьим игроков в истории Бразилии, который делал хет-трик в матчах Кубка Либертадорес и Лиги чемпионов. До него это делал еще один бывший футболист «горняков» Жадсон и форвард ПСЖ Неймар.

Адриано делал хет-трик в матчах против «Нордшелланада» и БАТЭ, а Жадсон отличился трижды в воротах «Базеля» и «Депортиво» Лара.

Лучшим бразильским игроком прошлого года, выступающем в Европы стал Алиссон.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, ФК Палмейрас, Луис Адриано, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вольфсбург 1:2 Шахтер: события матча (Фото, Видео)
02 Шахтер переиграл Вольфсбург, забив два гола на выезде (Видео)
03 Определился последний полуфиналист Кубка Украины по футболу-2020 (Видео)
04 Вольфсбург - Шахтер: кто выйдет в старте
05 НХЛ приостановила сезон
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь